Українська армія взимку 2014 року готувала секретну операцію, аби зірвати анексію Криму Росією та захистити півострів. В Крим збирались перекинути найбоєздатніші підрозділи ВДВ.
Читайте такожAtlantic Council: У глобальній гібридній війні Росії всі дороги ведуть в Україну
Про це йдеться в матеріалі «Крим.Реалії». Зазначається, що коли підготовка операції стартувала, в Криму на планових військових навчаннях уже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників із Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-у аеромобільну бригаду з Миколаєва.
Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у 2014 році керував штабом ВДВ України. У коментарі журналістам він розповів, що операцію дійсно готували у лютому і планували розпочати на початку березня.
«ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити, ймовірні, спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25-а повітряно-десантна бригада й 79-а аеромобільна бригада. ... Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити те угруповання в Криму, яке було на той час у ЗСУ», – розповів військовий.
За словами Кривоноса, у Генштабі ЗСУ розробили триетапний план звільнення півострова.
На той момент у Криму на планових навчаннях уже перебувала розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ.
У підрозділі було 80 десантників зі штатною стрілецькою зброєю. Техніка: БМД-2 – бойові машини десанту, озброєні 30 мм автоматичною артилерійською гарматою. Важке озброєння транспортували військовими вантажівками КамАЗ та «Урал». Командиром розвідроти тоді був Микола Палас.
Втім, ситуація змінилась, коли частину 36-ї бригади без бою здали росіянам.
Микола Палас переконаний, що українські десантники у 2014 році були готові дати бій загарбникам, але наказу не було.
Більше новин на тему
- Резніков пояснив, коли Крим і ОРДЛО вважатимуться повністю деокупованими
- ЗМІ показали "кучугури" сміття на берегах в окупованому Криму (фото)
- Зеленський: хочу сказати в Донецьку, що мир в Україні настав, а на піску у Ялті написати, що «Крим – це Україна» (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram