До операції мали залучити 25-ту повітряно-десантну бригаду та 79-ту аеромобільну бригаду.

Українська армія взимку 2014 року готувала секретну операцію, аби зірвати анексію Криму Росією та захистити півострів. В Крим збирались перекинути найбоєздатніші підрозділи ВДВ.

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Про це йдеться в матеріалі «Крим.Реалії». Зазначається, що коли підготовка операції стартувала, в Криму на планових військових навчаннях уже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників із Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-у аеромобільну бригаду з Миколаєва.

Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у 2014 році керував штабом ВДВ України. У коментарі журналістам він розповів, що операцію дійсно готували у лютому і планували розпочати на початку березня.

«ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити, ймовірні, спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25-а повітряно-десантна бригада й 79-а аеромобільна бригада. ... Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити те угруповання в Криму, яке було на той час у ЗСУ», – розповів військовий.

За словами Кривоноса, у Генштабі ЗСУ розробили триетапний план звільнення півострова.

На той момент у Криму на планових навчаннях уже перебувала розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ.

У підрозділі було 80 десантників зі штатною стрілецькою зброєю. Техніка: БМД-2 – бойові машини десанту, озброєні 30 мм автоматичною артилерійською гарматою. Важке озброєння транспортували військовими вантажівками КамАЗ та «Урал». Командиром розвідроти тоді був Микола Палас.

Втім, ситуація змінилась, коли частину 36-ї бригади без бою здали росіянам.

Микола Палас переконаний, що українські десантники у 2014 році були готові дати бій загарбникам, але наказу не було.

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Автор: УНІАН