На Лиманському напрямку ворог також обстрілював населені пункти з артилерії.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському,Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зазначається, що на Куп’янському напрямку військові тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог також обстрілював населені пункти з артилерії.

Відео дня

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку військові продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Вугледара, Сторожового, Макарівки, Благодатного та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Водяне, Благодатне та Одрадне Донецької області.

Війна в Україні: новини

Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також країнськими військовими було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.

Вас також можуть зацікавити новини: