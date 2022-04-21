Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах.

У Маріуполі російські загарбники вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з музею медальєрного мистецтва.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

"Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були раніше передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022 року.

Як повідомлялося, агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський міський голова раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. За даними Головного управління розвідки МОУ, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.

Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя загалом з 24 лютого евакуювалися на підконтрольну українській владі територію близько 150 тисяч мешканців, залишаються у місті ще близько 120 тисяч. Спроби евакуювати цивільних продовжуються.

Маріуполь продовжують боронити бійці полку "Азов", українська морська піхота, мотострілки.

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