Наразі путінські воїни продовжують нищівне свавілля в зруйнованому вщент Маріуполі.

Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою V.

Про це повідомляє полк "Азов" у своєму Телеграм-каналі.

"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення", - розповідають українські бійці.

Захисники Маріуполя додали, що наразі путінські воїни продовжують нищівне свавілля в зруйнованому вщент Маріуполі, де і досі залишається близько ста тисяч населення.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі і Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких були тіла сотень місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багато загиблих намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що противники вбили 403 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих. Одну групу жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів. Дев'ять з них зараз вагітні.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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