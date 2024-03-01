Стало відомо, хто очолив "представництво" від окупаційної влади Херсонщини.

Окупаційні адміністрації Росії в Запорізькій та Херсонській областях відкрили "представництва" в Москві, одну з них очолив Володимир Боделан, який втік з України, - син колишнього мера Одеси.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. Зазначається, що РФ продовжує залучати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей до своєї адміністративної системи управління. У російському держреєстрі "представництва" окупованих регіонів зазначені як "органи державної влади суб'єктів РФ", їхнє завдання – взаємодія "вищих органів виконавчої влади РФ та адміністрації області".

Тимчасовим керівником "представництва Запорізької області в Москві" призначено росіянина Сергія Гуляєва, який українцям майже невідомий, а ось московський офіс окупованої частини Херсонщини в російській столиці очолив Володимир Боделан – син колишнього мера Одеси Руслана Боделана (1598-2002).

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"Володимир Боделан деякий час очолював Головне управління ДСНС в Одеській області й саме за його керівництва відбулися трагічні події у Будинку профспілок 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинуло 42 особи. Велика "заслуга" у цих смертях, ймовірно, належить і Боделану, адже перші машини з рятувальниками прибули до Будинку профспілок, який палав, лише через 30-40 хвилин після початку пожежі", - йдеться в публікації.

Зазначається, що українські правоохоронці оголосили Боделана-молодшого у розшук у 2016 році, але той уже встиг зникнути – втік до окупованого Криму. При цьому автори акцентують, що у росіян, які у загибелі людей у Будинку профспілок звинувачують українську владу, відповідних питань до Боделана чомусь не виникає.

За даними розслідувачів, після окупації Херсонської області Боделан-молодший став заступником гауляйтера Володимира Сальдо, хоча на публіці не з'являвся, а на офіційному сайті херсонської окупаційної адміністрації про нього не було жодної інформації.

Офіційно херсонське "представництво" при уряді РФ відкрилося 2 лютого 2024 року, хоча до державного реєстру його внесли ще у жовтні 2023 року. За словами Сальдо, місія Боделана полягатиме в "представленні інтересів Херсонської області у столиці, реалізації програм та проєктів" тощо.

За даними авторів, такі представництва у Москві є у кожного суб'єкта РФ, а також окупованих АР Крим та Севастополя, частин Луганської та Донецької областей.

При цьому "представництво" окупаційного уряду Криму було сформовано при президенті РФ та до повномасштабної війни проти України виконувало дуже специфічні завдання. Керівником цього утворення з 2014 року є "віцепрем'єр" Криму Георгій Мурадов – кадровий дипломат, та ексзаступник керівника "Росспівробітництва". Він створив "Асоціацію друзів Криму", головним завданням якої була легалізація анексії півострова та зняття з Росії західних санкцій за агресію проти України.

"Представництво ж у Москві було своєрідним туроператором пропагандистських заходів у Криму, до участі в яких залучали іноземців - політиків і чиновників (як правило, відставних), вчених і бізнесменів, проросійських діячів різних сфер, які були агентами Кремля у своїх країнах", - сказано у повідомленні.

Водночас цим досвідом діяльності гауляйтери окупованого півдня скористатися не зможуть: інструменти "м'якої сили" не працюють під час війни.

"Отже, головними турботами представництв "суб'єктів" зі столицями у Генічеську та Мелітополі будуть зустрічі-проводи чиновників, які їздитимуть до Москви, та лобіювання інтересів місцевих бариг у коридорах російської влади. Однак завдання спецслужб РФ, безперечно, будуть у пріоритеті", - стверджують розслідувачі.

Масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року - що треба пам'ятати

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір у центрі Одеси провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборного майдану до парку ім. Тараса Шевченка, але їм завадили представники антимайдану, колона яких перегородила шлях учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю представників обох сторін, зокрема, на Грецькій площі, де було застрелено 6 осіб, зокрема проукраїнських активістів. Після цього прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле (район залізничного вокзалу), на якому розташовувалося наметове містечко антимайдану. Під час протистояння намети спалахнули, почалася пожежа у Будинку профспілок - через вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі - загинули ще 42 людини. Постраждали того дня понад 200 осіб, серед яких багато правоохоронців.

У ході розслідувань, які в паралельному режимі проводили правоохоронці та громадські діячі ("Група 2 травня"), було встановлено, що після того, як у Будинку профспілок почалася пожежа, рятувальники довго не виїжджали на місце події. При цьому пожежна частина знаходиться за кілька хвилин їзди від Куликова поля. Наказ про невиїзд надійшов від керівництва регіонального главку ДСНС, який тоді очолював Володимир Боделан.

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