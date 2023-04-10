На певних ділянках фронту, зокрема в Бахмуті, ворог змушений задіяти підрозділи підготовлених регулярних російських військ.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів, чим відрізняється в бою тактика "вагнерівців" і підготовлених російських регулярних військ.

В ефірі інформаційного телемарафону він зазначив, що терористичні підрозділи ПВК "Вагнер" застосовують здебільшого тактику малих штурмових груп.

"Вона за останній час, як ми бачимо, по всіх напрямках застосовувалася. Що стосується інших підрозділів, то вони в тому числі застосовують тактику малих штурмових груп, але посилені технікою. Ми бачимо, що вони працюють досить зв'язано з артилерійськими підрозділами і також під прикриттям авіації. Тобто для того, щоб забезпечити просування таких підрозділів, повний спектр заходів застосовується з боку ворога", - пояснив Музичук.

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Він додав, що підрозділи регулярних російських військ краще оснащені. "В кожних підрозділах - чи це спецпризначенці, чи це десантно-штурмові підрозділи та інші - вони тренуються використовувати певне озброєння та певну тактику ще на етапі бойового злагодження", - підкреслив Музичук.

За словами речника Нацгвардії, замість "вагнерівців" окупанти все частіше відправляють атакувати підготовлені підрозділи регулярних російських військ. У Бахмуті Росія застосовує тактику повного руйнування для того, щоб намагатися просуватись.

"Що стосується безпосередньо Бахмута, то ми бачимо за останні тижні, що саме на цьому напрямку ворог застосовує вже не лише "вагнерівців". Дійсно, сюди прибувають підготовлені підрозділи регулярних військ: і спецпризначенці, і десантно-штурмові підрозділи ворога. Що стосується боїв уже в місті, то ворог застосовує тактику повного руйнування споруд, певних укріпних позицій наших захисників. По суті повністю їх розбирає для того, щоб пробувати просуватися. Проте наші військовослужбовці роблять усе необхідне для того, аби стримувати ці атаки", - наголосив Музичук.

Він також пояснив, чому на певних ділянках фронту, зокрема в Бахмуті, ворог змушений задіяти підрозділи підготовлених регулярних російських військ. Перш за все, це необхідно росіянам для заповнення прогалин, пов'язаних із втратами.

"Причин, чому ці підрозділи там з'являються, - це в першу чергу є поповнення втрат, що зазнають підрозділи, зокрема, "вагнерівців", які намагаються штурмувати наші позиції на Бахмутському напрямку. Друге - це створення передумов ворогом для певного просування. Тобто, ворог все ж таки хоче досягти якихось певних успіхів і стягує сюди боєздатні підрозділи, які передбачається, що можуть виконувати там завдання", - розповів Музичук.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії та намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські оборонці виснажили "вагнерівців" у Бахмуті. Росіяни змушені залучати до боїв за це місто спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Сирський також додав, що на Бахмутському напрямку російські окупанти перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Росіяни знищують будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що великі втрати в Бахмуті серед найманців ПВК "Вагнера" змушують російське командування кидати на захоплення міста елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Але цими діями росіяни не підсилюють своє угрупування, - це є вимушеною мірою на тлі системних і величезних втрат.

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