Пошкоджений корпус планується відновити найближчими днями.

У Житомирі хворих з будівлі лікарні, що зазнала бомбардувань учора ввечері, перевели до іншого корпусу, ще частину – до іншого медзакладу.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин у ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що це не перше бомбардування Житомира та нагадав про удар по аеродрому поряд з містом.

"А ще було нанесення бомбового удару по Інституту радіоелетроніки ім. Корольова. Дві бомби потрапили не в інститут, а по житлових будинках", - сказав міський голова.

За його інформацією, у шестиповерховій будівлі лікарні нема ні вікон, ні дверей. Зранку вийшли люди і заклеюють плівкою вікна.

"Думаю, сьогодні-завтра ми вставимо вікна і лікарня працюватиме. Хворих переведено в інше приміщення лікарні. Частину з них доправлять в іншу міську лікарню. Поки з цим проблеми немає", - запевнив Сухомлин.

Водночас прибирання території, куди потрапили снаряди, поки не проводиться.

"Дуже багато техніки працює навколо Житомира – проводить роботу щодо захисту міста. Частина техніки працює на наших військових. Але ми зробимо прибирання", - зазначив Сухомлин.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару по Житомиру пошкоджено близько 10 приватних будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та вікна в будівлі міської лікарні.

Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. Під завалами пошкоджених приватних житлових будинків можуть перебувати люди.

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