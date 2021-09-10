За словами Наєва, зараз загрози немає, але ситуація може змінитися.

Безпосередньої загрози удару по Україні від російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021" наразі немає.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Нам відома кількість полігонів, кількість військ цих навчань. І на даний час, прямо зараз безпосередньої загрози, зокрема, з боку ударних угруповань, також відповідних підготовчих заходів щодо агресії по відношенню до України не видно. Але обстановка динамічна, вона зміниться. Ми відслідковуємо ситуацію, і ми знаємо коли, що і які адекватні заходи вжити", - сказав Наєв.

Також він повідомив, що обмінювався даними щодо цих навчань зі своїм польським колегою.

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"Я спілкуюся з командувачем Оперативного командування видів Збройних сил республіки Польща і ми координуємо наші дії. Що відомо нам, ми ділимося з нашими польськими колегами, і навпаки", - зазначив він.

Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021"

10 вересня РФ і Білорусь почали спільні стратегічні навчання "Захід-2021". За інформацією російського Міноборони, практичні дії військ стартували одночасно на дев'яти полігонах на території Російської Федерації, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах в Республіці Білорусь.

За офіційними даними, у навчаннях беруть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема, понад 290 танків, понад 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

На території Білорусі до навчань залучено 12 800 осіб, у тому числі до 2 500 російських військовослужбовців понад 30 літаків і вертольотів, до 350 одиниць бойової техніки, серед іншого близько 140 танків, до 110 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Серед цілей навчань заявляються "перевірка рівня готовності і здатності органів військового управління сил Республіки Білорусь і Російської Федерації до спільних дій при вирішенні завдань забезпечення військової безпеки і територіальної цілісності Союзної держави", а також "отримання практики командувачами, командирами і штабами з управління військами під час спільних дій з відбиття агресії проти Союзної держави".

Автор: Дмитро Хилюк