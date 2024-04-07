Супутники не зафіксували масштабних руйнувань, але атаку не можна вважати безрезультатною.

З'явились і супутникові знімки атакованого аеродрому "Морозовск", де базуються рашиські літаки тактичної авіації - фронтові бомбардувальники Су-34 та багатофункціональні винищувачі Су-30 та Су-35. На них жодних масштабних руйнувань на самій авіабазі, як і спалених літаків - не помітно.

Як йдеться в аналізі Defense Express, супутники зафіксували максимум, декілька вирв поряд з майданчиком технічного обслуговування. Але хибно вважати, що це є свідчення абсолютно безрезультатної атаки. Якби удар був завданий крилатими ракетами з 400-кг бойовими частинами, то наслідки влучань точно були б значно помітнішими. Навіть якщо мова б йшла про конвертований Ту-141 "Стриж", то у навіть у нього бойова частина на приблизно 100 кг.

Водночас мова йде про дрони зі значно меншою вагою бойової частини. Бо навіть коли мова йде про доволі великий далекобійний дрон-камікадзе "Лютий", яким б'ють по нафтопереробних заводах, то вага його бойової частини 50 кг.

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У менших дронах, виключно умовно, таких як "Бобер", вага бойової частини менша, а на деяких зразках взагалі використовується кумулятивні КЗ-6, як на "Ланцетах". Звісно таким кумулятивним зарядом можливо гарантовано знищити літак, але це потребує дуже точного влучання у нього. Тому такі бойові частини не є найкращим варіантом у будь-якому випадку, коли мова йде про необхідність ураження літаків, частина з яких знаходиться ще у капонірах.

Видання зазначає, що найбільш ефективною бойовою частиною, яка здатна вивести літаки з ладу, але має малу вагу є уламкова з готовими уражаючими елементами. Аналогічними за принципом, що застосовуються у ракетах "повітря-повітря" та зенітних. У поєднанні із повітряним підривом вони можуть значно ефективніше вивести з ладу літаки, у порівнянні з іншими варіантами бойових частин.

Також вкрай ефективні для цих задач - касетні протипіхотні, в яких суб-боєприпаси також мають максимальну уламковість. До речі, як працюють останні - цілком відомо на прикладі удару ATACMS по з російським вертольотам.

"Чи будуть такі пошкодження помітні на супутникових знімках, навіть якщо мова йде про роздільну здатність 30 см на піксель - ні. Але літальний апарат з такими пошкодженнями вже точно відправиться на доволі довгий ремонт. Водночас на основі лише супутникових знімків робити висновки про те, які саме бойові частини були застосовані - неможливо", - зазначили аналітики.

Атака дронів на аеродром у Ростовській області: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня в мережі повідомили про потужні вибухи в районі військового аеродрому в Морозовську Ростовської області.

Місцева влада заявила, що російська протиповітряна оборона збила понад 40 повітряних цілей, внаслідок атаки було пошкоджено електропідстанцію. Цивільні не постраждали.

За даними джерел УНІАН, операцію проводили Сили оборони і Служба безпеки України. Повідомляється, шо внаслідок нальоту на аеродром знищено щонайменше шість російських літаків, ще вісім - пошкоджено.

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