Частину озброєння вже передали військовим.

Сполучені Штати Америки передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них. Озброєння надійшло у межах пакету військової допомоги.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Вчора прибули 30 комплексів ​Javelin та 180 ракет. Це чергова партія допомоги", — сказав Арестович.

Читайте такожУкраїна через систему НАТО закупила озброєння проти російських безпілотниківЗа його словами, частину озброєння вже передали на позиції українських військових.

"Вони (​Javelin та ракети до них - УНІАН) будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме - вирішить командування ЗСУ", - зазначив Арестович.

Він також додав, що до нового року Україна отримає ще одну партію зброї, окрема озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіо-технічної розвідки.

Раніше повідомлялося про затвердження Конгресом оборонної допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів на 2022 рік. Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Марта Гичко