Зокрема, делегація РФ заблокувала запланований розгляд питання з розмінування на Донбасі.

Російська сторона на переговорах у рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не реагує належно на пропозиції та ініціативи, які озвучують представники України.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у ТКГ у Facebook.

Зокрема, незважаючи на готовність координатора від ОБСЄ та робочої підгрупи з безпеки, російська сторона заблокувала запланований розгляд питання з розмінування ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ.

"Наша делегація знову закликала російську сторону: розблокувати роботу КПВВ зі свого боку; повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню; узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування; створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Окремо українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. "На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожКравчук розповів про можливість приєднання США до Нормандського формату

Українська делегація нагадала, що вона продовжує зосереджувати зусилля на реалізації ряду заходів, і зокрема щодо дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення; повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення утримуваних осіб; розблокування російською стороною роботи КПВВ; забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата та якнайшвидше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко