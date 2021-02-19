Секретар РНБО заявляє, що кожен командир на фронті відповідає за своїх підлеглих, і тому має приймати власне рішення в межах своєї компетенції щодо відкриття вогню у відповідь.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що командувачі українських військових на лінії розмежування мають право миттєво ухвалювати рішення про відкриття вогню, якщо обстріли російських окупантів загрожують їхньому життю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО.

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Зокрема, його запитали, чи повинні командири українських сил на лінії розмежування довго чекати на погодження ухвалення рішення про вогонь у відповідь з керівництвом ООС або самостійно вирішувати, коли стріляти у відповідь на обстріли окупантів.

"Кожен командир відповідає за своїх підлеглих, кожен командир має приймати власне рішення в межах своєї компетенції. І якщо мова йде про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь", - сказав Данілов.

Таким чином він запевнив, що "у разі небезпеки життю наших військових рішення приймаються миттєво".

Війна на Донбасі

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Автор: Віталій Саєнко