Українські військові збили ворожий літак Су-25 та безпілотник типу "Орлан".

Сьогодні українські війська здійснили понад 20 ударів по районах зосередження окупантів та позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

Крім того, українські військові збили ворожий літак Су-25 та безпілотник типу "Орлан".

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Також підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили.

Війна в Україні: аткуальні новини

Аналітики та військові констатували, що Росія розпочала наступ на окремих ділянках фронту. Втім, ЗСУ також готуються до масштабного контрнаступу. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що чиновники США закликали Україну поки утриматися від початку масштабного наступу і дочекатися поставки нової техніки.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни впевнені, що ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною і в Запорізькій області. Генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна звільнить тимчасово окупований Росією з 2014-го року Крим до кінця серпня за умови, що західні партнери продовжать надавати їй допомогу і збережуть санкції проти країни-агресора.

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