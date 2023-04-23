На думку міністра оборони Ханно Певкура, Україну зараз стримує дощова погода.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що до "реального" контрнаступу ВСУ пройде ще близько місяця. А зараз українцям найсильніше заважає дощова погода.

Як заявив голова відомства в інтерв'ю ERR: "Якщо послухати думки, [які звучали на базі] Рамштайн, то може пройти ще місяцьок, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то пройде місяць, можливо, два".

На думку Певкура, зараз відсутність танків, наприклад, поставок Abrams від США — це не головна перешкода від ЗСУ. Основна проблема полягає в дощовій погоді, яка заважає руху техніки.

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"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція [з постачання] Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її знаходиться на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода. Погода досить дощова, і це ускладнює пересування важкої техніки. Українці швидше чекають поліпшення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій".

Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

Раніше голова розвідувального центру Міноборони Естонії полковник Марго Гросберг припустив, що контрнаступ України розпочнеться 9 травня. Однак ситуація на фронті і погода можуть вплинути на терміни.

Офіцер також повідомив про наміри Росії зірвати майбутні штурми ЗСУ. Для цього окупанти накопичують запас ракет і збираються застосовувати їх для ударів по військових цілях.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що майбутній контрнаступ України буде серйозним. Світ недооцінив потенціал нашої країни.

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