Влада країни-окупанта знайшла нове виправдання жорсткому вторгненню в Україну.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев озвучив чергову "версію" вторгнення в Україну. За його словами, війна була "превентивною" та нібито зірвала плани Заходу встановити в Росії підконтрольний собі режим.

Про це Патрушев заявив 17 травня на засіданні наукової ради при Радбезі РФ, повідомляє пропагандистське РИА Новости.

"Захід прагне створити умови для встановлення в Росії підконтрольного західникам режиму, як це вже було відпрацьовано в Україні та цілій низці інших держав. Спеціальна військова операція зірвала ці задуми", - заявив він.

За словами Патрушева, Росія "була змушена превентивно вдатися до цієї міри" (вторгнення в Україну - УНІАН), оскільки "рівень загроз національній безпеці, нехтування інтересами нашої країни вийшли на рівень, який загрожував самій державності Росії та її існуванню".

Водночас він не пояснив, як саме Україна до війни нібито загрожувала існуванню Росії.

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Путін під час виступу на параді 9 травня заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО.

"У грудні минулого року ми пропонували укласти договір про гарантії безпеки. Все даремно... Країни НАТО не захотіли почути нас, у них були зовсім інші плани. Нам погрожували вторгненням на наші території, зокрема до Криму. Було очевидно, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим. Небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії", - заявив тоді Путін.

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