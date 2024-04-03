Там прокоментували нові правки в закон та створення Єдиного реєстру призовників.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко прокоментував закон про зниження граничного віку призовників та створення Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який вчора підписав Зеленський.

Як відомо, глава держави ухвалив, що призовний вік для українців тепер буде від 25 років (раніше було 27). Зі свого боку Тимочко підкреслив, що така зміна необхідна у військовий час Україні.

Він також зауважив, що зараз в державі припинений призов на строкову службу - коли людям у віці від 18 до 27 років надавали військову підготовку. Частина з них після строкової служби укладали контракти для захисту України з урахуванням тих викликів, які мали під час АТО.

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"Під час широкомасштабного вторгення в нас призов на строкову службу був припинений. І згідно з законопроектом про мобілізаційні процеси, який є дискусійним до тепер у парламенті, питання строкової служби буде зніматися", - сказав Тимочко.

Разом з тим, Україна вже на третьому році "великої" війни. Є потреба підсилювати оборону країни, сказав він.

"Тому постало питання розширення призовного віку - від 25 і до 60, а вищий командний склад - і до 65 років… Але це ще не означає, що всю вікову категорію візьмуть і призвуть. Водночас їм прийдеться пройти обстеження, огляд, стати на облік. А вже після того потенційно можливо, що, якщо вони відповідатимуть параметрам, то будуть призвані до лав Збройних Сил України", - підкреслив військовий.

Коментуючи можливість зниження призовного віку до 21 року, він зауважив, що відповідні рішення приймаються на основі серйозних аналізів та обґрунтувань.

"У випадку потреби і сурової необхідності в умовах війни призовний вік людей - від 18 до 60 років. Оця вікова категорія від 25-ти - визнана тепер законом, це є необхідність. Не дай Боже, щоб нам приходилось проводити загальну чи обширну мобілізацію всього чоловічого населення, якби ворог прорвався на дуже багатьох напрямках фронту оборону, і постало питання знищення цілісності держави", - пояснив Тимочко.

Як наголосив Тимочко, визначена вікова категорія для призову у 25 років - це виклик, який нам принесла війна. "І якщо завтра буде покращення чи зміна на лінії фронту, навіть вікову категорію 25-ть без потреби призивати не потрібно буде", - зауважив він.

Окремо Тимочко зупинився на темі єдиного державного реєстру військовозобов’язаних.

"Це насправді об’єднання багатьох реєстрів і це дуже добре. Про нього давно говорили… Була певна проблема з документообігом і з документообліком, що викликало певні протиріччя. Окрім того, в нас з урахуванням широкомасштабного вторгнення є величезна внутрішня міграція, велика категорія переселенців, які постійно можуть переміщатися в межах країни. І виникають певні питання їхнього обліку. Тепер буде єдиний реєстр, єдиний облік. І людина навіть сама зможе подавати свої зміни проживання чи вносити інформацію про зміну свого стану здоров’я, соціального статусу", - зазначив голова Ради резервістів СВ ЗСУ.

В Україні знизився вік призову в армію

Вчора, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" про зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років. За даний законопроєкт (реєстраційний номер 9281) парламент проголосував ще 30 травня 2023 року - 304 депутати підтримали.

Минулого року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт закону, яким запропоновано зробити Реєстр військовозобов’язаних електронним. Серед іншого, законопроектом впроваджується Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста: це програмний інтерфейс реєстру, призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у реєстрі.

Перед тим новопризначений міністр оборони Рустем Умєров інформував, що в Україні пропонується запровадити електронний військовий квиток, цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій та запустити електронний реєстр призовників.

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