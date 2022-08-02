Лубінець також запропонував разом із Москальковою відвідати поранених захисників України, які перебувають у ворожому полоні, та розпочати процедуру гуманітарних домовленостей.

В РФ розглядають запит про спільне відвідування місця теракту в Оленівці уповноваженими з прав людини України та Росії.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час всеукраїнського телемарафону.

За словами уповноваженого, він скерував до РФ запит про свою готовність відвідати Оленівку спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою та міжнародними експертами.

"Ми чекаємо на реакцію. Можна сказати, що ми отримали сигнал, що вони отримали мій запит, вони його розглядають. Я не очікую, що це станеться у найближчі дні...", - зазначив омбудсмен.

Лубінець додав, що він також запропонував разом із Москальковою відвідати поранених захисників України, які перебувають у ворожому полоні, та розпочати процедуру гуманітарних домовленостей.

Він уточнив, що окупанти й досі не надали доступ до місця теракту представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Теракт в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.