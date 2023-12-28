Уже давно минув той час, коли від добровольців не було відбою, усі, хто хотів, вже так чи інакше у Силах оборони, розповів військовий "Рамзес".

Вже майже два роки триває повномасштабна війна Росії проти України. Дехто боронить нашу країну від перших її днів, хтось – ще довше. І хоча в соцмережах українці активно підтримують ЗСУ, охочих боронити державу все менше.

BBC Україна запропонувало військовим розповісти, що б вони хотіли сказати українському суспільству. Так, воїн Андрій Чаплай, який у мирному житті був письменником, розповів про своїх знайомих, які поверталися на передову на протезі чи після інфракту. В одного з його друзів троє дітей, тож він міг би звільнитися.

"Якщо бути чесним передусім із собою: напевно, на їхньому місці я вже зробив би саме так і перейшов би на "донатовий" фронт. Але вони сильніші за мене. Чому вони не звільняються? Бо неясно, чи знайдеться їм повноцінна заміна", – пояснив він.

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Чаплай також зауважив, що проблеми в армії чи корупція в ТЦК використовуються як додаткові виправдання, щоб не йти на війну.

"Дехто вірить у вундерваффе на кшталт F-16. Чомусь багатьом не хочеться просто сказати, що ними керує страх. І це дивує. Гаразд, я перший скажу: я дуже боюся смерті, болючого поранення, а ще більше – полону й тортур", – зізнався військовий.

"Коли нас вивели з Донбасу, від полегшення я розплакався й навіть закурив, хоча в більш напруженій ситуації довго тримався. Я прокинувся на світанку в автобусі на Вінниччині й думав, що ці сонячні пагорби Поділля не були б мені такі гарні, якби на наступному блокпосту треба було ховати очі й мене могли забрати з мішком на голові", – розповів він.

Артилеристка Ольга Бігар, відома як "Відьма", наголосила, що війна – це марафон, і треба добігти до фінішу, як би важко не було.

"Загарбницьку, терористичну війну проти нас розпочала Росія, а ми – захищаємося. У нас немає вибору, бо Росія – це диктатура, і краще воювати, аніж жити під диктатурою. Так, зараз нам важко. Перший старт, як завжди в марафоні, дається легко, а ми зараз на середині, і нам потрібне друге дихання", – додала вона.

"Відьма" зауважила, що Росія дуже сильна в інформаційно-психологічних спецопераціях, розмножуючи чвари всередині суспільства. Вона зазначила, що українські військові роблять свою роботу – "так, повільно, але такої війни, як зараз, ще не було, таких засобів розвідки, таких мінних полів".

"Технології, які нам постачають наші західні партнери, дійсно передові, але цього недостатньо, щоб отримати стійку перевагу. Наш ворог – це не тільки "ваньки" і "чмоні". Наш ворог багато років отримував бойовий досвід в різних країнах світу. Це робоча армія, яка весь час модернізувалася та поповнювала запаси. Щоб нам отримати перевагу, як і казав Залужний, потрібен або науково-технічний прорив, або зрівняти кількість сил і засобів. Тому ми працюємо вдвічі більше, ніж працює наш ворог. Я не можу сказати, що в нас немає шансів на перемогу чи немає можливості переламати хід війни і отримати ініціативу на полі бою. Важливо не вестись на плітки, на провокації, а займатися тим, що має смисл", – вважає Бігар.

Начальник медичної слудби одного з батальйонів 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади "Рамзес" наголосив, що за ці два роки на фронті та в тилу багато чого змінилося. Незмінне лише одне – без солдата і його поступу нічого не буде.

"На жаль, на війні ми втрачаємо воїнів. Не обовʼязково загиблими. Більше того, абсолютна меншість з втрат – це полеглі. Воїни отримують поранення, травми, хворіють, йдуть через сімейні обставини. І кожен, хто залишає бойовий пост, потребує іншого, який встане на його місце в бойові порядки. Уже давно минув той час, коли від добровольців не було відбою. Усі, хто хотів, вже так чи інакше у Силах оборони. І, на жаль, їх виявилось замало для подолання виклику, який постав перед нами", – пояснив він.

За його словами, до війська мають прийти успішні і зрілі люди, які принесуть силу і досвід. Якщо ти зміг чогось досягти, воїном стати легко, каже він.

"У ворога є багато дикого мʼяса з дупи всесвіту. Ми ж не можемо собі дозволити такої "розкоші". Хрестові походи очолювали найбагатші і найвпливовіші люди тогочасної Європи. Провідні члени суспільств минулого були в авангарді армій протягом більшої частини історії людства. Якщо багаті і успішні, здорові і кмітливі, ті, кому є що втрачати, в ХХІ столітті сподіваються відпетляти за рахунок бідняків і відчайдухів, то усіх нас чекає велике розчарування. Київ повинен думати не про вибори, а про перемогу. Міста повинні виготовляти дрони і міни, а не займатися бруківкою та алеями. Нація повинна усвідомлювати, що від прірви і катастрофи її відділяє тонка смуга (шириною в 10-20 км) людей у пікселі", – резюмував він.

Військовий на позивний "Процент" сказав, що війна зачепить кожного. Він наголосив, що не можуть одні й ті самі воювати вічно, без зміни, бо інакше вони рано чи пізно закінчуються.

"Служба в армії – це не покарання, а обов’язок кожного громадянина. Коли настане їхня черга йти до війська, вони мають бути до цього готовими, і морально, і фізично. Нині ми – щит, який розділяє цивілізований світ і варварів, ми заплатили високу ціну за те, щоб жити так, як хочемо. Не може бути поступок, коли ми говоримо про українську мову. Нехай наше покоління буде останнім, яке колись вживало мову окупантів і мирилося з цим", – додав він.

Війна в Україні: останні новини

27 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні – останнього в 2023 році. Його сума становить 250 мільйонів доларів. Туди увійшли, зокрема, снаряди для ППО, боєприпаси для HIMARS, 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше озброєння.

Крім того, стало відомо, що в березні російський диктатор Володимир Путін сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що РФ воюватиме проти України щонайменше пʼять років і зрештою переможе. З огляду на ці слова, повідомлення про сигнали про готовність до припинення вогню та перемовин з боку РФ не варто сприймати "за чисту монету", наголошує Nikkei Asia.

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