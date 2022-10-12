Віталій Кім зазначив, що українські військові рухаються акуратно.

Українські військові на Херсонському напрямку працюють акуратно, щоб зберегти життя солдатів. Логістика у російських окупантів сильно ускладнилася після вибуху на Кримському мосту.

Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю УНІАН.

"Рухаємося спокійно, тому що ми економимо наших солдатів, боремося за кожне життя і не кидаємо в лоб. Тому військовим доводиться працювати більш акуратно. Кримський міст, як кажуть військові аналітики, ускладнив логістику через півострів. Це у будь-якому випадку буде впливати, але через певний проміжок часу. На даний момент вогневий контроль Антонівського і Каховського мостів впливав на те, що у російських окупантів є проблеми з логістикою. Я сподіваюся, що Кримський міст серйозно вплине на плани. Росіяни тепер принаймні розуміють, що таке можливо, і що він може остаточно впасти", - зазначив Кім.

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При цьому він вказав, що звільнення Херсона, як мінімум, призведе до звільнення українців, які вже сім місяців перебувають в окупації. Крім того, він розповів, що це дозволить відтягнути лінію фронту від Миколаєва.

"Дніпро дуже складно форсувати, тому це буде хороша точка. Росіяни вже готуються захищатися за Дніпром. На Херсоні ми не збираємося зупинятися. У військових стоять завдання звільнити все", - вказав глава Миколаївської ОВА.

Також він вважає, що на даний момент неактуально обговорювати наступ на Миколаїв, та і зробити це складно.

"Урбанізована забудова дуже складна, щоб її атакувати. Маріуполь вони два місяці в оточення намагалися взяти, А Миколаїв територіально більше, і ще у нас було сім місяців, щоб підготуватися. Ми ведемо наступальні дії, тому я дуже сумніваюся, що зараз актуально обговорювати напад на Миколаїв", - підсумував Кім.

Конрнаступ ЗСУ на півдні - що відомо

Українські військові продовжують відтісняти ворога в Херсонській області, де він вже змінює рубежі оборони на глибші. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула полк окупантів відразу на першу лінію в Херсонській і Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

За словами глави Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінга, Україна переламує ситуацію на війні проти "виснажених" російських сил. Армія РФ перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки.

12 жовтня спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що ЗСУ звільнили ще п'ять населених пунктів в Херсонської області.

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