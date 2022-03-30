Головне управління розвідки оприлюднило нову порцію даних російських військових злочинців. Цього разу це військові 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів і підрозділів спеціального призначення ГРУ.
Про це повідомляє сайт ГУР.
Російські військові злочинці приписані до військової частини 25908, яка базується в Дагестані.
Українська розвідка оприлюднила посади, водійські посвідчення, фото, дати народження окупантів, а також номери телефонів деяких російських військових, серед них:
- начальник Центру Ян Оленін;
- заступник начальника центру з військовополітичної роботи Алмаджян Олег;
- начальник штабу - заступник начальника Центр Кравчук ЮРІЙ;
- помічник начальника штабу Толокнов Дмитро;
- помічник начальника штабу Терновий Семен.
Повний список російських військових злочинців з військової частини 25908 РФ:
Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська 24 лютого втдерлися в Україну. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні міста, вбиваючи українців.
Станом на 30 березня українські військові знищили близько 17300 російських окупантів.