На думку Жирохова, якщо Росія спробує перекинути сили на територію Придністров'я, втрати будуть 50-60%.

Попри те, що Росія дуже любить символізм і анонсувала наступ в Україні до травневих свят, вона не зможе висадити десант в Одесі.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Морський десант в Одесі я виключаю повністю. З чотирьох російських десантних кораблів один був затоплений в Бердянську. Ще один отримав такі пошкодження, які не дозволять його використовувати. Рештою кораблів можна висадити максимум тисячу людей, які будуть притиснуті до берега. Тобто, вони будуть знищені українською армією за дуже короткий час", - зазначив експерт.

Також на думку Жирохова, якщо Росія спробує перекинути сили на територію Придністров'я, втрати будуть 50-60%.

"Що стосується Придністров'я, вся армія РФ в ПМР - дві тисячі військових. Ще п'ятнадцять тисяч - Придністровська армія. Однак озброєння, яке у них є - легке піхотне та танки. Останні можна перерахувати по пальцях. І, думаю, перекинути туди зброю росіянам не вдасться. Причому вони це чудово розуміють. Якщо Росія спробує перекинути сили на територію Придністров'я, втрати будуть 50-60%. З огляду на те, що після першого етапу широкомасштабного наступу в Україну втрати десантно-повітряних військ РФ колосальні, вони можуть навіть не знайти необхідної кількості десантників", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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