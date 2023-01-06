Українцям на окупованих територіях потрібно бути обережними, зазначила віце-прем'єр.

Російські загарбники готуються до скоєння терористичних актів у храмах на тимчасово окупованих територіях України на Різдво Христове 2023.

Громадянам варто не відвідувати місця, де може бути натовп, про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідування місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - заявила Верещук.

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Путінське різдвяне перемир'я - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення".

У Кремлі закликали Україну зробити те ж саме.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз Росія хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі і підігнати ближче до позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих.

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