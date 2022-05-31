Захисники жартують, що російське "м'ясо" добряче підсмажилося.

Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського показали атаку на російських окупантів. Техніку знищено, екіпаж ліквідовано разом з боєкомплектом.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

На кадрах видно групу окупантів, які скупчилися поблизу своєї техніки. Воїни вирішили вдарити саме в цей момент.

Російську броню разом з окупантами знищили влучним пострілом з української "Стугни". Здетонував боєкомплект.

"Якого ступеню просмажене м‘ясо ви полюбляєте? У виговців тут well-done", - написали воїни.

Раніше воїни К2 54 ОМБр здійснили потужну атаку на окупантів, що пересувалися українським Донбасом на броні. На кадрах видно, як російський Т-72Б3 підривається на протитанковій міні, а потім, під час втечі, зриває мінний шлагбаум. "Контрольним" для окупантів став постріл зі "Стугни".

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