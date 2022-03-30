Організація закликала рішуче засудити використання Росією забороненого озброєння.

Російські війська, які воюють в Україні, застосували заборонені протипіхотні міни в Харківській області.

Міжнародна організація Human Rights Watch заявила, що протипіхотні міни були виявлені українськими саперами 28 березня, повідомляє CNN.

"Відомо, що у Росії є ці нещодавно розгорнуті наземні міни, які можуть без розбору вбивати і калічити людей в радіусі 16 метрів", — заявила HRW, додавши, що Україна не володіє цим типом наземних мін або системою їх доставки.

"Країни всього світу повинні рішуче засудити використання Росією заборонених протипіхотних наземних мін в Україні" — заявив Стів Гуз, директор з озброєнь HRW. "Ця зброя не бачить різниці між військовими та цивільними особами і залишає смертельну спадщину на довгі роки".

Міжнародний договір про заборону мін 1997 року повністю забороняє використання, виробництво, накопичення і передачу протипіхотних мін.Росія не входить в число 164 країн, що приєдналися до договору, відзначає HRW.

"Застосування Росією протипіхотних мін в Україні навмисно порушує міжнародні норми, що забороняють використання цієї жахливої зброї", - додав Гуз.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Покровськ касетними снарядами. На щастя, снаряди після попадання в приватні будинки не розірвалися.

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