Експерт нагадав, що заборона Німеччини не стосується безоплатної військової допомоги Україні.

Німеччина блокує можливість України закупівлі зброї у країн-членів НАТО. При цьому Київ може отримати військову допомогу безплатно і так обійти заборону.

Про це розповів військовий експерт, директор Міжнародного Центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко в коментарі Обозреватель.

"Якщо ми щось у когось хочемо купити, то ми цього зараз зробити не можемо. Тому що нам Німеччина на натовському майданчику все блокує. Думаю, справжня причина - це російське лобі в Німеччині, яке таким чином заважає Україні просто бути сильнішою. Але самі німці це дивним чином пов'язують з небажанням ескалації конфлікту", –пояснив експерт.

При цьому він вказав, що заборона Німеччини не стосується безоплатної військової допомоги Україні.

"Я знаю, що вже і Литва, і Латвія говорили про те, що готові надати Україні військову допомогу. Крім того, є досить великий військовий вантаж, який США закупили і підготували для афганської армії. Там тисячі тонн боєприпасів радянського калібру, є вертольоти. Україна включилася в боротьбу за нього", – зазначив Кочевенко.

Читайте такожЦРУ готує українських військових для ведення бойових дій в разі вторгнення Росії - ЗМІТакож він нагадав, що українським військовим потрібні антидронові гвинтівки, засоби радіоелектронної боротьби, системи контрснайперської та контрбатарейної боротьби, а також у снайперських системах.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з Росією щодо ситуації навколо України. При цьому представник уряду ФРН додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

При цьому глава німецького МЗС Анналена Бербок не підтримує постачання зброї Україна.

У свою чергу у Канаді не виключають відправлення в Україну зброї на тлі нарощування Росією військ вздовж українського кордону.

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