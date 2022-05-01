Українська артилерія знищила ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

В Херсонській області захисники України знищили нову російську станцію радіоелектронної боротьби.

На Херсонщині знищено комплекс "Реппелент-1", повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

За його даними, ворожу станцію РЕБ знищила українська артилерія.

"...У Херсонській області артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1", - поділилися в Оперативному командуванні.

Варто зазначити, що "Реппелент-1" фактично призначений для того, щоб виводити з ладу безпілотні летальні апарати супротивника. Станція може глушити БПЛА, які знаходяться на відстані до 35 км.

"Реппелент-1" у РФ завершили розробляти в 2016 році. В Україні у 2018-му дізналися про використання цього комплексу російською стороною.

Нагадавши, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон, Львів, Миколаїв, Одесу і Маріуполь. Потім супротивники пішли в наступ на сході України.

Захисники нашої країни давали гідну відсіч окупантам. За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, станом на 30 квітня в нашій державі були ліквідовані, зокрема, близько 23 тисяч 200 супротивників, понад тисяча ворожих танків, 2 445 броньованих машин та 190 літаків.

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