Наша авіація завдала десятки ударів по районах зосередження супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби українські військові уразили, зокрема, 3 ворожі пункти управління, а також кілька складів боєприпасів.

Українські воїни поцілили у низку районів зосередження військової техніки та живої сили супротивника, про це йдеться у зведенні Генереального штабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга, 5 січня.

Зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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"Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів зосередження живої сили і військової техніки та 2 складів боєприпасів ворога", - розповіли у Генштабі.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Вранці 4 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Бахмут став справжньою фортецею захисників України. Наші воїни біля Бахмута завдають значних втрат супротивнику.

4 числа також стало відомо, що на східному напрямку були ліквідовані дві "пташки" ворога: ударний вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25.

Варто зазначити, що загалом на нашій землі вже ліквідували близько 108 910 окупантів та сотні ворожих літаків та гелікоптерів.

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