У селі зруйновано 105 з 239 об'єктів промислової інфраструктури.

Село Горенка у Бучанському районі Київської області - одне з найбільш зруйнованих місць регіону в результаті повномасштабного вторгнення Росії.

Фотокореспондент УНІАН побував у Горенці через два місяці після звільнення.

В результаті активних бойових дій в селі з початку війни пошкоджено і зруйновано 105 з 239 об'єктів промислової інфраструктури. Окупаційні сили знищували місто з різних видів зброї, включаючи "Гради". Через дії російських військ, в селі зникли газ і електрика.

Місцеві жителі вже почали відновлювати деякі зі зруйнованих будинків.

Зазначимо, що за даними Київської школи економіки (KSE), збитки інфраструктури села Горенка від повномасштабної війни РФ проти України становлять майже 2,5 млрд гривень (85 млн доларів).

Нагадаємо, днями у Київській області експерти почали проводити оцінку зруйнованого житла. Процес з Гостомельської ОТГ, там більше 3000 постраждалих будинків.

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