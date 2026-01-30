'Зайняти село на три хати': Тимочко оцінив плани РФ окупувати Донбас вже у квітні

Росіяни почали операторів безпілотників відправляти в штурми разом з піхотою.

У російського диктатора Володимира Путіна нова дата виходу його армії на кордони Донецької області, але всі його попередні обіцянки не справдилися.

Про це сказав в ефірі Новини.Live голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, коментуючи бажання РФ окупувати область до квітня 2026 року.

При цьому він нагадав, що Путін погрожував завоювати Донецьку область ще майже рік тому.

Відео дня

"Противник зараз на піку своїх можливостей. Вони почали операторів безпілотників відправляти в штурми разом з піхотою. Їх перестали берегти, їм потрібно, щоб вони були максимально близько до лінії фронту. При тому не рахуються з тим, що потрібен час для того, щоб оператора БПЛА підготувати. Вони і такий "матеріал" готові витрачати", - сказав Тимочко.

Він розповів, що ворог зараз концентрує зусилля біля Костянтинівка, намагаючись її обійти, а також йдуть в лобові атаки. При цьому додав, що ціль ворога Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, котрі, по суті, на одному шляху.

Тимочко зазначає, що ворог несе великі втрати, керуючись логікою, що досягнення цілі виправдовує їх.

"Якщо вони поставили ставку, що мають зайняти село на три хати і там поклали дві-три сотні російських солдатів, то цим не переймаються, а кажуть, що досягнули цілі. Герасимов (йдеться про очільника російського Генштабу- УНІАН) вийде і пробубнить, щось "освободілі" і все. І це для них значимо. Їм потрібні "перемоги" будь-якою ціною", - підкреслив він.

За його словами, ця війна для Путіна один з факторів збереження його режиму в Росії і для нього не важливо скільки росіян загинуло на війні, бо для російського диктатора принципово зберегти свою владу, свій контроль. Також через призму війни він намагається впливати на геополітику, бо вважає, що в Європі його не дооцінили, не дуже поважали.

Донбас в центрі уваги - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року.

Як писало видання New York Post (NYP), росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу, але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін намагається переконати світ у тому, що українські лінії оборони близькі до падіння, щоб змусити президента США Дональда Трампа примусити Україну до капітуляції.

Вас також можуть зацікавити новини: