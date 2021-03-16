Красногвардійський районний суд Дніпра заочно засудив до довічного ув’язнення екс-ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва, які обвинувачуються у збитті Іл-76 під Луганськом у червні 2014 року.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.
"Ігоря Плотницького, Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва, обвинувачених у збитті літака Іл-76 з 40 військовослужбовцями ЗСУ та 9 членами екіпажу, засуджено до довічного ув’язнення", - зазначили в прокуратурі.
Як повідомив УНІАН адвокат родичів загиблих у катастрофі Віталій Погосян, суд також задовольнив позов 39 потерпілих про відшкодування моральних збитків у розмірі 500 тис. грн кожному.
За словами адвоката, суд постановив, що виплачувати моральну шкоду мають засуджені. Разом з тим захисник наполягав на відшкодуванні моральних збитків потерпілим з боку держави.
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Збиття бойовиками "ЛНР" літака Іл-76 під Луганськом з українськими військовими: що відомо
- Військово-транспортний літак Іл-76 14 червня 2014 року був збитий бойовиками з ПЗРК під Луганськом під час заходження на посадку. Тоді в аеропорту Луганська в оточенні були десантники 80 ДШБ. Іл-76 мав доставити боєприпаси, техніку і особовий склад. На борту літака перебувало 9 членів екіпажу і 40 десантників. Всі вони загинули.
- За даними слідства, даний теракт був здійснений бойовиками Андрієм Патрушевим і Олександром Гурєєвим за наказом екс-ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького. Всі троє обвинувачуються у вчиненні терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України).
- 27 березня 2017 року суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним у недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію. У грудні 2020 року апеляційний суд залишив без змін вирок Назарову.
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