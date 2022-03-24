За словами президента, наша армія показала, як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі.

Президент України Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс більше ніколи не говорити, що українська армія не відповідає стандартам НАТО.

Про це він заявив під час виступу на саміті НАТО.

"Прошу заради наших військових. Після такого місяця війни, війни проти Росії. Більше ніколи, прошу вас, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі і світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте. Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити. Для порятунку людей. Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне обʼєднання в світі. Світ чекає", - сказав президент.

Він підкреслив, що Україна чекає реальних дій та реальних гарантій безпеки.

"Від тих, чиє слово варте довіри. І чиї дії можуть зберігати мир. По-справжньому. Пропозиції – на столі. Наші потреби – на столі. Мир – потрібен нам негайно. Відповіді – тільки за вами. Дякую тим, хто допомагає", - заявив Зеленський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський емоційно звернувся до НАТО з проханням надати військову допомогу.

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