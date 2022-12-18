Втрати особового складу окупантів склали понад 150 поранених військовослужбовців.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах 15 населених пунктів, а також уразили вісім районів зосередження живої сили росіян.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

Крім цього зазначається, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Відео дня

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - йдеться у зведенні.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російських окупантів.

Війна РФ проти України: втрати окупантів

ЗСУ продовжують ліквідовувати окупантів на всіх напрямках. Зокрема, на Луганщині через значну кількість поранених окупаційна влада передала під потреби російських військових лікарні у двох містах.

Як зазначають у Пентагоні, зима буде дуже динамічним часом на війні в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: