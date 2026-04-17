Випробувані в Україні: дешеві перехоплювачі рятували війська США під час війни з Іраном, - TWZ

Система Merops довела ефективність у боротьбі з дронами-камікадзе, ставши дешевшою альтернативою ракетним перехоплювачам.

Дешеві безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні, продемонстрували високу ефективність у боротьбі з іранськими ударними дронами та вже використовуються для захисту американських військ на Близькому Сході, пише TWZ.

Йдеться про систему Merops – компактні дрони, спеціально створені для перехоплення далекобійних безпілотників-камікадзе, зокрема Shahed-136. Як зазначив міністр армії США Деніел Дрісколл під час слухань у Конгресі, ці дрони стали ефективною та дешевою альтернативою традиційним засобам ППО.

За його словами, лише за вісім днів було закуплено близько 13 тисяч таких перехоплювачів. Наразі їхня вартість становить близько 15 тисяч доларів за одиницю, але в перспективі може знизитися до менш ніж 10 тисяч.

Відео дня

Значно дешевше за ракети

На відміну від дорогих систем, таких як Patriot або перехоплювачі Coyote від Raytheon, Merops дозволяє значно зменшити витрати на знищення цілей. Вартість одного "Шахеда" оцінюється у 30–50 тисяч доларів, що робить використання дешевших перехоплювачів економічно вигідним.

Україна вже певний час застосовує подібні технології для боротьби з російськими атаками дронів, що й довело ефективність концепції масового використання дешевих перехоплювачів у багаторівневій системі ППО.

Merops може діяти автономно або під дистанційним керуванням, оснащений сенсорами для виявлення цілей і здатен знищувати їх як прямим зіткненням, так і підривом поблизу. За даними розробників, швидкість дрона перевищує 280 км/год, що дозволяє перехоплювати навіть швидкі цілі.

У Пентагоні пояснили, що оперативне впровадження нової системи стало можливим завдяки реформі процесу закупівель, яка дозволила уникнути багаторівневої бюрократії.

Тисячі таких перехоплювачів уже розгорнуті на Близькому Сході після атак, пов’язаних з Іраном.

Дрони-перехоплювачі в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, Україна вдосконалює технології дистанційного керування, запускаючи та керуючи роями дронів.

Як кажуть експерти, у майбутньому рої дронів дозволять одному пілоту керувати одразу кількома безпілотниками одночасно або навчать їх "спілкуватися" між собою у повітрі. Наразі технологія ще не готова до реального впровадження, адже алгоритми діють примітивно та не можуть застосовуватися у реальному повітряному бої.

