Іран має ракети, що здатні вразити Лондон і Париж, - The Times

Столиці західноєвропейських країн розташовані приблизно на такій самій відстані від Тегерана, як і авіабаза Дієго-Гарсія на острові Чагос, яку Іран обстріляв у четвер.

Тегеран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по американо-британській військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані, і це серйозне попередження для безпеки Європи, оскільки ця база розташована приблизно на такій самій відстані від Ірану, як Лондон чи Париж. Про це пише The Times, посилаючись на дипломатичні та розвідувальні джерела.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що це був перший випадок з початку операції, коли Іран запустив ракету, здатну досягти відстані близько 4000 км. "Іранський терористичний режим становить глобальну загрозу… з ракетами, здатними досягти Лондона, Парижа або Берліна", – заявили ізраїльські військові.

Водночас точно невідомо, чи дійсно ці ракети здатні досягти Дієго-Гарсії. Згідно з повідомленнями, перша ракета була перехоплена ракетою, випущеною з американського військового корабля. Друга впала, пролетівши близько 3200 км, приблизно за 640 кілометрів від американо-британського форпосту на островах Чагос, де базується близько 100 британських військовослужбовців.

У п'ятницю Велика Британія дозволила США використовувати британські бази для нанесення ударів по іранських об'єктах, які використовуються для ураження кораблів в Ормузькій протоці. У відповідь на це міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що прем'єр Британії Кір Стармер "наражає на небезпеку життя британців".

Денні Цитринович, співробітник Тель-Авівського інституту досліджень національної безпеки, заявив, що удари продемонстрували безпрецедентні балістичні можливості Ірану:

"Сьогодні це ракети; завтра це може бути ядерна зброя. Дійсно турбує те, що у іранського керівництва зараз немає системи стримувань і противаг".

Один із дипломатів повідомив The Times, що, судячи з усього, метою Ірану не було завдання удару по Дієго-Гарсії – скоріше, ракети були запущені як попередження Великій Британії та європейським союзникам, які висловлювали підтримку операціям США та Ізраїлю щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки.

"Іран хоче, щоб Європа залишалася поза конфліктом", – сказав співрозмовник видання.

Він додав, що ракета, ймовірно, є типом зброї, раніше невідомим в арсеналі Ірану:

"Якщо ракета буде запущена з півночі Ірану, її дальність дії може охопити всю Європу".

Погрози Ірану

Раніше високопоставлені чиновники Ірану заявили, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить всю українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерана. У свою чергу, в українському МЗС нагадали, що іранський режим роками підтримує вбивства українців, оскільки надає Росії дрони та технології для війни проти України.

Також в Ірані відреагували на ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки, пообіцявши у відповідь на найменший удар "занурити весь регіон у темряву".

