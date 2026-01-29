Суданські антиурядові сили 'засвітили' сучасну китайську ЗРК, яка може збивати літаки

Бойовики у Судані отримали щонайменше один зенітний ракетний комплекс FK-2000.

У суданських антиурядових "Сил швидкого реагування" (RSF) помітили зенітні ракетні комплекси FK-2000 китайського виробництва, написав військовий оглядач Rich Tedd на сторінці в мережі X.

Щонайменше одну бойову машину зафіксували в місті Ньяла, штат Південний Дарфур. Як пише військовий портал "Мілітарний", минулого року Об’єднані Арабські Емірати передали два комплекси FK-2000 угрупованню RSF транзитом через територію Чаду.

FK-2000 – не єдиний китайський зенітний ракетний комплекс, який опинився в розпорядженні RSF. У жовтні 2025 року повідомлялося про наявність у бойовиків ЗРК малого радіуса дії FB-10A, який, за даними відкритих джерел, також був доставлений до Судану через Чад.

Відео дня

Чим відзначається FK-2000

Аналітики нагадали, що зенітний ракетний комплекс FK-2000 складається із самохідної зенітно-ракетної установки на колісному шасі формули 8×8, оснащеної безпілотною бойовою баштою. Комплекс здатний уражати літаки на дальностях від 1,2 до 25 км, а крилаті ракети – на відстані 1,2–10 км.

На башті розміщено 12 зенітних керованих ракет з незалежним механізмом підйому.

Ближню протиповітряну оборону забезпечують дві 30-мм шестиствольні гармати типу Gatling із регульованими кутами піднесення.

У верхній задній частині башти встановлено пошукову радіолокаційну станцію, тоді як радар цілевказівки розміщений у передній частині.

Крім того, комплекс оснащений оптико-електронною системою з інфрачервоним каналом, яка використовується для супроводу цілей як допоміжний засіб управління вогнем.

Використання комплексів

При цьому бойове застосування FK-2000 та FB-10A вже відбулося. У листопаді минулого ркоу повідомлялося, що транспортний літак Ил-76 урядових сил Судану був збитий саме за допомогою цього озброєння. Крім того, відомо про знищення двох ударних безпілотників Bayraktar Akinci у жовтні 2025 року та в січні 2026 року. Їх також могли перехопити з використанням ЗРК FK-2000.

Як хоче озброюватися Судан

Нагадаємо, що у Судані триває затяжна громадянська війна. Суданські збройні сили (SAF) поступаються територією та втратили велике місто Ель-Фашер. Вони намагаються купити винищувачі у Росії, щоб зупинити наступ Сил швидкого реагування (RSF).

Вас також можуть зацікавити новини: