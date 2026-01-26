'Точно уразив ціль зі 100 метрів': в Китаї пройшло успішно випробування військового дрона

Безпілотник виконав 20 поодиноких пострілів на відстані 100 метрів від цілі розміром з людину.

Новий китайський військовий безпілотник для спеціальних операцій продемонстрував безпрецедентну точність під час випробувань з бойовою стрільбою, повідомляє South China Morning Post.

В статті вказується, що він влучив в ціль розміром з людину кожним пострілом із стандартної штурмової гвинтівки.

Безпілотник виконав 20 поодиноких пострілів, зависнувши на висоті 10 метрів на відстані 100 метрів від цілі розміром з людину, стандартної дошки розміром 50 см на 50 см.

Згідно з рецензованим дослідженням, яке було опубліковане в журналі Journal of Gun Launch and Control 9 грудня 2025 року, дрон досяг 100-відсоткової влучності під час льотних випробувань.

Видання поділилося, що експериментальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) був розроблений компанією Wuhan Guide Infrared у співпраці з Академією спеціальних операцій китайської армії.

В публікації повідомляється, що з 20 снарядів, що влучили в ціль, половина приземлилася в радіусі 11 см, що можна порівняти з пострілом в голову. На меншій відстані 50 метрів система влучила в ціль 19 разів з 20.

Команда дослідників, яку очолив старший інженер Guide Цзян Хуацзян, зазнасила, що це не було недоліком системи.

"Куля влучила в край мішені на грудях, і промах був спричинений внутрішньою помилкою боєприпасу, що вказувало на неякісний виріб", - стверджують дослідники.

Додається, що на відміну від попередніх дронів, які використовували спеціально виготовлену або модифіковану зброю, ця система застосувала ту саму гвинтівку, яку носять звичайні солдати піхоти.

Водночас, як зауважило видання, діюча система підтримує тільки поодинокі постріли, а не тривалі черги, що може стати проблемою при зіткненні з великою кількістю ворогів.

Проте, як зазначається, в певних ситуаціях точність може стати більш важливою.

"У сценаріях боротьби з тероризмом у містах або охорони кордонів один точний постріл може бути ціннішим, ніж кулеметна черга", - висловив думку виданню військовий експерт з Пекіна на умовах анонімності.

Зброя Китаю - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай відправив партію 130-мм артилерійських гармат Type 59 невідомому іноземному замовнику. За даними, вантаж прямує на судні до країн Близького Сходу, на що вказує характерний камуфляж. Джерела у регіональній оборонній сфері зробили припущення, що артилерійські системи, ймовірно, були замовлені Об’єднаними Арабськими Еміратами. Їх будуть використовувати союзні сили, задіяні в регіоні.

Також ми писали, що російські військові в Бєлгородській області почали застосовувати проти українських безпілотників лазерну зброю. Аналітики вивчивши відео російських загарбників дійшли висновку, що ця зброя є китайською лазерною платформою протиповітряної оборони. Вона була розроблена Китайською академією інженерної фізики і призначена для протиповітряної оборони на коротких дистанціях проти невеликих повітряних цілей, зокрема, дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: