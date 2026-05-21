Альпіністи встановили історичний рекорд на Евересті

Цього року з тибетського боку альпіністів не було, оскільки китайська влада не видала дозволів на сходження.

Рекордні 274 альпіністи у середу піднялися на вершину Евересту з боку Непала. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника туристичної галузі. Це найбільша кількість людей, які коли-небудь досягали найвищої гори світу за один день із непальського боку.

"Еверест заввишки 8849 метрів розташований на кордоні між Непалом і китайським Тибетом, і підкорити вершину можна з обох сторін. Організатори експедицій зазначають, що цього року з тибетського боку альпіністів не було, оскільки китайська влада не видала дозволів на сходження", - йдеться у повідомленні.

Генеральний секретар Асоціації операторів експедицій Непалу Ріші Бхандарі заявив у четвер, що попередній рекорд із непальського боку становив 223 сходження за день – його встановили 22 травня 2019 року.

Відео дня

Абсолютний рекорд за кількістю людей, які підкорили Еверест із обох сторін за один день, був встановлений наступного дня – 23 травня 2019 року, коли вершини досягли 354 альпіністи, згідно з даними Guinness World Records.

"Це найбільша кількість альпіністів за один день на сьогодні", – сказав Бхандарі, маючи на увазі непальський рекорд.

Він додав, що цифра може зрости, адже деякі альпіністи, які досягли вершини, ще не повідомили про це базовий табір.

Офіційних даних із Китаю щодо кількості сходжень із тибетського боку немає, однак Бхандарі зазначив, що у звичайний сезон сходжень у квітні-травні з цього боку Евересту підіймаються приблизно 100 людей.

Рекорди несуть і ризики перенавантаження

Представник Департаменту туризму Непалу Гімал Гаутам повідомив, що отримав попередню інформацію про понад 250 людей, які піднялися на вершину в середу.

"Ми чекаємо, поки альпіністи повернуться, нададуть фотографії та інші докази сходження, після чого видаємо сертифікати. Лише тоді можна буде офіційно підтвердити цифри", – пояснив він Reuters.

Цього року Непал видав 494 дозволи на сходження на Еверест, кожен із яких коштує 15 тисяч доларів.

Експерти з альпінізму часто критикують Непал за надмірну кількість дозволів, що інколи призводить до небезпечних заторів і довгих черг у так званій "зоні смерті" поблизу вершини, де рівень кисню критично низький для виживання людини.

У Непалі визнають ризики, пов’язані з перенавантаженням маршруту та недостатньо підготовленими альпіністами, тому останніми роками посилили контроль і підвищили вартість дозволів.

Організатор експедицій Лукас Фуртенбах із австрійської компанії Furtenbach Adventures вважає, що велика кількість людей сама по собі не є проблемою, якщо експедиції добре організовані та забезпечені необхідними ресурсами.

"Усі наші групи були позаду основного натовпу, тому нас це не зачепило", – сказав Фуртенбах, у якого наразі 40 альпіністів перебувають у різних таборах у очікуванні подальшого підйому.

За його словами, якщо команди мають достатньо кисню, це не є великою проблемою.

"У нас в Альпах є гори на кшталт Цугшпітце, де щодня на вершину піднімаються 4 тисячі людей. Тож 274 – це насправді не так уже й багато, враховуючи, що ця гора у десять разів більша", - додав він.

Новини Евересту

Нагадаємо, на Евересті шерпа-провідник впав у льодову тріщину та загинув. Це була вже третя смертельна трагедія на найвищій горі світу за два тижні. Попри ризики та глобальні проблеми з подорожами, потік альпіністів до Гімалаїв не зменшується.

Навіть конфлікт на Близькому Сході, що вплинув на міжнародні подорожі та туристичну галузь, не зупинив охочих підкорити гору. Йшлося, що Непал надає доступ до понад 400 гімалайських вершин, хоча популярністю серед альпіністів користуються лише кілька десятків, у тому числі Еверест.

Вас також можуть зацікавити новини: