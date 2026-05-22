Українські дрони вивели з ладу один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, – Reuters

Українські дрони завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії: Reuters розповіли про наслідки.

Після атаки українських дронів російський нафтопереробний завод NORSI в Нижньогородській області частково зупинив роботу. Йдеться про один з найбільших НПЗ Росії, що належить "Лукойлу". Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За даними агентства, після удару було зупинено основну установку первинної переробки нафти CDU-6. Саме вона забезпечує понад половину потужності підприємства.

"Зупинка CDU-6 призведе до різкого зниження обсягів переробки на НПЗ", – повідомили джерела.

Завод NORSI здатний переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік – це близько 320 тисяч барелів на добу. Установка CDU-6 переробляла приблизно 190 тисяч барелів щодня.

На тлі українських атак Росія вже зіткнулася з проблемами низки великих нафтопереробних підприємств у центральній частині країни. Reuters пише, що багато НПЗ були змушені скоротити виробництво або тимчасово зупинити окремі потужності.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін раніше підтвердив пожежу на промисловому об'єкті після атаки.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомив про удар по нафтопереробному заводу біля міста Кстово, приблизно за 450 кілометрів від Москви.

Удари України по російських НПЗ

За повідомленням Reuters, ключові НПЗ у центральній Росії зупинилися після українських ударів. Сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік, або близько 238 000 тонн на день. Це становить близько чверті загальної потужності нафтопереробки в Росії.

Також у місті Сизрань Самарської області РФ вночі 21 травня, ймовірно, було атаковано нафтопереробний завод. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев оголосив, що в регіоні введено режим "Килим" через загрозу атак українських безпілотників. В результаті атаки БПЛА на Сизрань загинули дві людини і є постраждалі.

