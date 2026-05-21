Готуйтеся до заторів: у Києві майже на тиждень обмежать рух

Водіїв Києва попередили про перекриття руху на Північному мосту та Гостомельському шосе.

У Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Північному мосту та Гостомельському шосе через ремонтні роботи. Про це повідомили в КМДА.

З 12:00 22 травня до 19:00 25 травня часткові обмеження діятимуть на Північному мосту в напрямку станції метро Почайна. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття.

На час робіт рух транспорту організують крайньою лівою та крайньою правою смугами.

Відео дня

Крім того, з 22 по 31 травня частково обмежать рух на Гостомельському шосе у Святошинському районі столиці. Ремонт дорожнього покриття проводитимуть по черзі в обох напрямках із перекриттям окремих ділянок.

У КМДА попередили, що терміни робіт можуть змінити у разі погіршення погодних умов. Водіїв просять враховувати обмеження при плануванні маршрутів містом.

Ремонт доріг у Києві

Нагадаємо, голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, СЕО та засновник Autostrada Максим Шкіль заявив, що в секторі дорожнього будівництва склалася складна ситуація, пов'язана з відсутністю договорів і фактично роботою підприємств за власний рахунок, адже уряд не виділив фінансування на проведення поточного ремонту магістралей. Дорожні роботи в Україні можуть завершитися вже з 1 червня, адже компанії не отримують фінансування і працюють фактично в борг.

Вас також можуть зацікавити новини: