Більшість військових організацій прагнуть, щоб людський фактор був центральним для операцій ШІ.

Одне з найбільш вражаючих застосувань технології штучного інтелекту відбулося в Ізраїлі, де армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) незадовго до теракту ХАМАС 7 жовтня представила свій танк Barak на основі штучного інтелекту , який може створювати 360-градусний огляд поля бою для операційних бригад.

Як пише FOX News, найбільший прогрес Німеччини у військовій розробці штучного інтелекту залишився поза увагою, але захопив уяву випробувачів зброї скрізь: Берлін представив середовище для випробувань зброї у віртуальній реальності , яке дозволить швидше та ширше тестувати зброю.

Альянс AUKUS Австралії, Сполученого Королівства та США провів військові навчання в червні, які включали розгортання групи безпілотників, керованих ШІ. Безпілотники виявляли та відстежували військові цілі "в репрезентативному середовищі в реальному часі".

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В останньому п’ятирічному плані Китаю пріоритетними є розробки, які, як стверджує Пентагон, включатимуть досягнення в "науці про мозок" і біотехнологіях, напівпровідниках і далекому космосі, глибоководних і полярних технологіях.

Використання штучного інтелекту - деталі

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) підозрює Китай у використанні штучного інтелекту для стеження за американцями в масштабах, які "не були можливі ніколи раніше". Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що ще у липні 2018 року співробітник корпорації Apple Сяолан Чжан вирушив до аеропорту Сан-Хосе, Каліфорнія, щоб сісти на рейс до Пекіна. Він пройшов контрольно-пропускний пункт у терміналі B, коли його поїздку раптово перервали федеральні агенти.

Після наводки служби безпеки Apple Чжана заарештували та звинуватили в крадіжці комерційної таємниці, пов’язаної з програмою автономного керування компанії.

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