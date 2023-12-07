Адаптація радянських зенітно-ракетних комплексів під західні ракети буде проводитися в США та Україні, що дозволить суттєво пришвидшити процес переозброєння ЗСУ.

Міністерство оборони США передало Україні пакет технічних даних для початку місцевого виробництва систем протиповітряної оборони FrankenSAM. Вони дозволяють поєднувати сучасні ракети "земля-повітря" західного калібру з пусковими установками радянських часів чи радарами, що вже є у ЗСУ. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що паралельне виробництво цих систем в Україні та США дозволить пришвидшити їхнє розгортання та суттєво посилити захист українського неба.

"Ці початкові результати не лише розширять співпрацю між США та Україною та забезпечать Україну спроможністю, необхідною для досягнення успіху на полі бою в короткостроковій перспективі, а й підтримають довгострокове економічне відновлення та захист України", - говориться у повідомленні.

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Тим часом в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express уточнили, що наразі відомо про три проекти: AIM-9M, адаптація ракет RIM-7 Sea Sparrow до ЗРК "Бук", та гібрид ракет та пускових Patriot з українською РЛС.

"Кожен з цих проєктів дійсно має надвисоку важливість для посилення протиповітряної оборони й те, що він буде паралельно вироблятися в Україні прямо впливає на темпи їх постачання до війська, а також - на можливість їх обслуговування та ремонту безпосередньо в Україні", - стверджують військові експерти.

Військова допомога США Україні - останні новини

Напередодні Сенат США заблокував винесення на голосування законопроекту щодо допомоги Україні. Перед цим президент США Джо Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні у розмірі понад $60 млрд.

Раніше Байден різко висловився про можливу відмову США від допомоги Україні, назвавши це "божевіллям".

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