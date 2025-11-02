Іноземні інвестиції допомагають українським стартапам у сфері оборонних технологій розширюватися за кордоном і конкурувати із західними суперниками.

За словами засновників та інвесторів, цього року іноземні інвестиції в українських виробників дронів та інші оборонні технології значно зросли. При цьому, як пише The Wall Street Journal, додаткові фінансові ресурси дають можливість українським компаніям конкурувати на зарубіжних ринках із західними гравцями.

Західні інвестори тепер вважають українських виробників дронів менш ризикованими після того, як багато компаній за кілька років отримали дохід і забезпечили собі клієнтів за межами своєї країни, сказав Джастін Зіф, один із засновників інвесткомпанії Green Flag Ventures.

Так, американський фонд Ondas Capital нещодавно заявив, що планує інвестувати щонайменше 150 мільйонів доларів у перевірені в боях технології, переважно в Україні. Чотири європейські венчурні компанії заявили на вересневій конференції з оборонних технологій в Україні, що планують інвестувати загалом 100 мільйонів доларів.

У вересні київська компанія Swarmer залучила 15 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, в якому брали участь американські інвестори. За заявою стартапу, це була найбільша інвестиція в український оборонний бізнес від початку війни.

Водночас більша частина коштів, що надійшли в Україну, є європейською, зазначає WSJ. Почасти це пов'язано з тим, що стартапи занадто малі для гігантських американських фондів.

Так, у липні німецька Quantum Systems погодилася придбати 10% акцій Frontline, київського виробника дронів, і заявила, що допоможе наростити виробництво в Україні. Умови угоди не розголошуються.

"Один із ключових аргументів на користь купівлі: за ціною 3000 доларів за штуку, її флагманський дрон коштує менш ніж шосту частину ціни того, що компанія вважає своїм найближчим західним конкурентом", - зазначає WSJ.

Водночас інвестиції в українські дрони також пов'язані з ризиками - у країні існує загроза корупції, ринок БПЛА перенасичений, а просте відвідування з метою пошуку угод є трудомістким і потенційно небезпечним.

За даними торгової організації Ukrainian Council of Gunsmiths, в Україні вже налічується понад 300 виробників дронів. Ще сотні з'являються по всій Європі та США. І керівники галузі прогнозують перебудову ринку після закінчення війни.

"Переважна більшість не виживе", - сказав Халед Хеліуї, партнер венчурної компанії Plural. Але, додав він, ті, хто виживе, "стануть переможцями".

Європейські стартапи теж переживають розквіт

Війна в Україні та революція у виробництві дронів стимулювали інтерес підприємців та інвесторів долучатися до оборонних технологій. Зокрема генеральний партнер венчурного фонду Archangel Ніколас Нельсон лише за цей рік отримав близько 1200 пропозицій від європейських стартапів, які займаються такими технологіями.

Водночас війна дронів в Україні розвивається асиметрично: безпілотники стають дедалі ефективнішими, а засоби протидії за ними не встигають. Цю проблему намагаються вирішити винахідники по всьому світу.

