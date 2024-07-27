Ще в часи СРСР вдалося створити один серійний літак такого типу, але сьогодні він вже морально застарів і давно знятий з експлуатації.

В Росії хочуть створити власний бойовий літак з вертикальним зльотом, для чого розглядають можливість використати ще радянські напрацювання. Про це пише військово-аналітичне видання Defense Express.

За повідомленнями російської пропаганди, авіабудівна компанія "Яковлев" "готова повернутись до проекту по створенню літака вертикального злету та посадки 5-го покоління". Саме це підприємство в радянські часи проектувало палубні літаки вертикального злету та посадки, які стояли на озброєнні або ж призначались для ВМФ СРСР.

За радянських часів у цьому напрямку було створено три літака: Як-36 (так і залишився на етапі демонстратора технологій), Як-38 (пішов у серію) і Як-141 (проект закрили у 1992 році через брак фінансів).

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В 2019 році в Росії вже згадували можливість реанімації проекту Як-141. Тепер же російський ВПК показав концептуальну схему майбутнього літака, який підозріло схожий саме на Як-141.

Defense Express наголошує, що проект Як-141 ОКБ "Яковлева" почало розробляти ще у 1972 році, а перший політ першого дослідного екземпляра відбувся у 1987 році. Усього було збудовано два дослідні екземпляри, один з яких розбився восени 1991 року під час випробувань, а в 1992 році проект Як-141 був остаточно закритий.

Цікаво, що Як-141 під час випробувань у 1991 році вдалося посадити на палубу авіаносного крейсера "Адмирал Горшков". А вже у пострадянські часи цей крейсер росіяни продали Індії.

Інші новини російських озброєнь

Як писав УНІАН, росіяни створили чергового "монстра Франкенштейна" для використання на фронті в Україні. Цього разу схрестили лафет 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Васільок" з 73-мм гарматою 2А28 "Гром" від БМП-1. Поява нового "гомункулуса" в російській армії є прямим результатом величезних втрат у бронетехніці, яких було завдано з початку повномасштабного вторгнення.

Також ми розповідали, що в РФ почалося серійне виробництво важкого ударно-розвідувального безпілотника "МиС-35". На передовій, де апарат проходив випробування, його вже встигли прозвати "міні-бабою-ягою" за схожість із дронами, які активно використовують ЗСУ.

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