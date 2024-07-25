На перший погляд, передумова наземних роботів здається доволі багатообіцяючою.

Україна досягла величезних успіхів у розробці та розгортанні повітряних і морських дронів під час триваючої війни з Росією.

Отже, логічно, що Україна також буде інвестувати в наземних роботів, використовуючи свої успіхи в іншій галузі та свій сильний резерв кваліфікованих інженерів і розробників, пише Forbes.

"Не дивлячись на ці інвестиції та прогнози, малоймовірно, що українські наземні роботи досягнуть того ж рівня успіху, що і їхні повітряні та морські системи", - пишуть аналітики.

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На перший погляд, передумова наземних роботів здається досить багатообіцяючою. Ці роботи можуть бути розгорнуті в небезпечних ситуаціях, таких як мінні поля, що знижує необхідність присутності людини. Україна могла б використовувати ті ж досягнення в галузі ШІ та автономності, які використовуються в їхніх повітряних і морських роботах, для своїх наземних систем. Найголовніше, що наземні роботи можуть вирішити одну з найбільших проблем України: виснаження, характер поточної війни, де перемога залежить від того, яка сторона може постійно виставляти більше бійців.

Росія, з її великим населенням, має перевагу в цьому аспекті, тоді як Україна щосили намагається заповнити свої втрати. Ключовою метою програми наземної робототехніки України є використання наземних роботів для компенсації цих втрат, скорочуючи кількість військ на передовій.

Однак існує безліч проблем, пов'язаних із наземними роботами, з якими українці не стикалися в повітряній і морській сферах. Одна з основних проблем пов'язана з сигналами управління. Військові роботи, як правило, не можуть покладатися на комерційні мережі і, отже, управляються через військові радіосистеми, які вимагають прямої видимості між контролером і оператором. Хоча це легше зробити, коли робот перебуває в повітрі або на воді, це набагато складніше, коли робот перебуває на землі.

Крім того, наземні роботи дуже сприйнятливі до радіоелектронної боротьби і глушіння. Через ослаблення сигналу, викликаного дальністю і рельєфом місцевості, робот отримує дуже малопотужний командний сигнал, який може бути пригнічений обладнанням для глушіння. Крім того, багато російських систем радіоелектронної боротьби можуть виявляти і тріангулювати сигнали, що надходять на робота і від нього, що дозволяє росіянам націлюватися як на робота, так і на його оператора.

Українці, ймовірно, використовували радіоелектронну боротьбу для відбиття атаки російських наземних роботів, і росіяни, з їхнім великим досвідом у радіоелектронній боротьбі, могли б досягти аналогічного успіху за допомогою цієї тактики.

Щоб подолати проблеми з глушінням, роботи часто інтегрують розширену автономність на основі алгоритмів штучного інтелекту. Така система дозволила б роботу працювати без командного сигналу. Однак існує загальна нерішучість щодо озброєння роботів без підтримання людського контролю. Ця вимога не відповідає Конвенції ООН про конкретні види звичайної зброї, яка підкреслює важливість осмисленого контролю людини над смертоносними автономними системами зброї. Неозброєння роботів значно скоротить їхнє потенційне використання, особливо якщо метою є видалення солдатів із лінії фронту. Крім того, багато з українських успіхів у повітряній і морській сфері досягнуто за допомогою озброєних безпілотників.

Автономні системи стикаються з додатковими проблемами через свою передбачуваність. Роботи дотримуються набору алгоритмів, запрограмованих розробниками, і навіть просунуті алгоритми машинного навчання обмежені наборами даних, на яких їх навчено. Це змушує роботів реагувати на певні ситуації заданими способами.

Ба більше, прості перешкоди можуть ефективно заважати або зупиняти військових наземних роботів, використовуючи їхні навігаційні та експлуатаційні обмеження. Наприклад, стратегічно розташований колючий дріт може заплутати датчики і компоненти мобільності роботів, не даючи їм рухатися вперед або виконувати свої завдання.

Крім того, липкі або слизькі поверхні, такі як олія або спеціальні клеї, можуть призвести до втрати тяги або знерухомлення роботів. Ба більше, багато роботів не здатні долати стіни, підніматися по сходах або проходити через траншеї. Будь-яка з цих основних перешкод може створити значні проблеми для військових роботів, роблячи їх неефективними.

"Посилений технологічний сектор України, ймовірно, розроблятиме інноваційні способи вирішення деяких із цих проблем. Крім того, вони знайдуть методи використання наземних роботів у своїх інтересах, особливо в логістиці та бойових завданнях підтримки. Незалежно від цього, малоймовірно, що українські військові повторять успіх, який вони бачили в повітряній і морській сферах. Для прямих бойових завдань розгортання наземних роботів буде складним, і вони будуть менш ефективними, ніж люди, яких вони замінюють", - наголошується в матеріалі.

Війна в Україні - використання дронів

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін відповів на запитання про вдосконалення українських надводних дронів Magura V5.

"Що стосується виробництва, то якихось деталей я вам розкрити не можу. Я можу сказати, що триває процес як самого виробництва, так і вдосконалення, розробки та набуття нових можливостей для цих апаратів", - розповів Єрін.

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