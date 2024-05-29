Низка європейських країн заявили, що не мають заперечень проти того, щоб Київ обстрілював західними ракетами російські війська.

Заборона на використання Україною американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії залишиться, що посилить розбіжності між західними союзниками щодо війни. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання нагадує, що низка європейських країн, включаючи Британію, Францію та Німеччину, заявили, що не мають заперечень проти того, щоб Київ обстрілював західними ракетами російські війська до того, як вони перейдуть в Україну, або по складах зброї в глибині російської території. При цьому Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, нещодавно закликав країни-члени скасувати обмеження на використання їхньої зброї в Росії - "коментар, який багато хто вважав спрямованим проти адміністрації президента Байдена".

"Вашингтон, який надав основну частину вогневої потужності Києву, не хотів схвалити використання своїх ракет за межами міжнародно визнаних кордонів України через побоювання, що НАТО може бути втягнуто в прямий конфлікт з Росією, найбільшою ядерною наддержавою світу. Однак це дозволило Україні використовувати свої потужні балістичні ракети наземного базування ATACMS, щоб вразити військові об’єкти в Криму ... та інші об’єкти на полі бою в охопленій війною Україні", - йдеться у матеріалі. Відео дня

За словами речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, на даний момент "у нашій політиці немає жодних змін".

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо використання зброї, що постачається США, для нанесення ударів усередині Росії", - сказав Кірбі.

Водночас ЗМІ повідомляє, що Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, заявив, що 27 країн блоку не змогли визначитися щодо спільної політики стосовно використання західної зброї в Росії. А прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що зброя, яку Рим постачає Києву, призначена лише для використання проти російських сил в Україні.

Кремль швидко підкреслив розрив між американською та європейською політикою.

"Ми бачимо, що в західному таборі немає консенсусу з цього питання", - сказав Дмитро Пєсков, прес-секретар правителя РФ Путіна.

Видання вказує, що зауваження Кірбі, схоже, не виключають зміни позиції Вашингтона. Так, Ентоні Блінкен, держсекретар США, лобіював у Білому домі перегляд заборони після візиту в Україну цього місяця.

Удари України по території РФ західною зброєю - останні новини

Днями президент Франції Еммануель Макрон підтримав постачання Україні далекобійної зброї для ударів по РФ. Він, зокрема, зазначив, що Києву має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну.

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