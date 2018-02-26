На показі Dolce & Gabbana моделей замінили літаючими дронами (фото)

Натхненням для колекції послужила улюблена Дольче і Габбаною епоха рококо і образ Марії Антуанетти.

В Мілані пройшов показ Dolce & Gabbana Осінь-зима 2018. Шоу нагадувало релігійний обряд, присвячений двом богам сучасного світу — моді і маркетингу.

Екстравагантний модний дует відкрив показ вильотом групи дронів, несучих сумки з нової колекції, пише Cosmopolitan.

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Перший спосіб — сукня з принтом «Fashion Sinner» («Фешн-грішниця») — розкриває тему осінньо-зимової колекції Dolce & Gabbana, що отримала назву «Fashion Devotion» («Поклоніння моді»).

Декорації шоу — оммаж скульптурного оформлення ораторія при церкві Санта Чита в Палермо, виконаному в улюбленій Дольче і Габбаною бароковій стилістиці.

Натхненням для колекції послужила улюблена Дольче і Габбаною епоха рококо і образ Марії Антуанетти.

Поряд з розкішшю в стилі другої половини XVIII століття — кітч начебто футболок і толстовок з принтами. Тому що в політеїстичною фешн-релігії головні жертви приносяться на вівтар божества маркетингу.

Безліч референсів мають відсилання до католицького і протестантського релігійного вбрання. За лаштунками шоу Стефано Габбана розповів про своє знайомство з Доменіко Дольче, який пожартував, що його легко можна знайти в нічному клубі «за костюмом священика».

До речі, обидва дизайнери — католики. «Особисто я ходжу до храму перед кожним шоу», — розповідає Габбана. Тому розглядати їхній ефектний показ як спробу образити почуття віруючих точно не варто.