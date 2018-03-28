Польща про Nord Stream 2: Німеччина поставила окремі інтереси вище енергетичної солідарності ЄС

У Польщі вважають Nord Stream 2 антиєвропейським проектом, який руйнує все, що було колись проголошено ідеями енергетичного союзу.

Газопровід Nord Stream 2 спрямований проти енергетичної солідарності Євросоюзу.

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Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський. Також він прокоментував інформацію про те, що Німеччина стала першою країною, яка видала усі потрібні дозволи на початок будівництва у своїх територіальних водах та економічних зонах газопроводу Nord Stream 2, передає Польське радіо.

За словами Кшиштофа Щерського, це рішення показує, що Німеччина ставить власні економічні та політичні інтереси понад європейською солідарністю. «Nord Stream 2 – це не тільки політичний проект, але передусім це антиєвропейський проект. Він руйнує все, що було колись проголошено ідеями енергетичного союзу», – підкреслив Щерський.

Він додав, що німецька згода на будівництво газопроводу Nord Stream 2 вказує на те, що окремі інтереси виявляються сильнішими, ніж енергетична солідарність в ЄС. «На рівні політичних заяв у Європі зберігається єдність щодо санкцій після анексії Криму Росією. Також реакції на події з використаннями хімічної зброї показують, що країни ЄС можуть діяти спільно. З іншого боку, є окремі інтереси, які сильніші, ніж будь-яка солідарність: європейська та солідарність щодо Росії», – сказав Щерський.

Менеджер з отримання дозволів у Німеччині консорціуму Nord Stream 2 AG Єнс Ланге сказав, що у німецькій зоні будівництво почнеться вже у травні. Раніше подібний дозвіл щодо німецьких територіальних вод видало Гірниче управління у Штральзунді. Юридично німецькі рішення означають, що попри багато протестів російсько-німецький консорціум отримав право на початок будівництва другої гілки газопроводу у межах німецьких територіальних вод.

Представники Nord Stream 2 очікують, що у найближчі місяці аналогічні дозволи вони отримають від Росії, Фінляндії, Швеції та Данії. В обґрунтуванні до свого рішення німецькі чиновники написали, що Nord Stream 2 допоможе заповнити нестачу у майбутніх постачаннях газу до Європи та збільшити конкуренцію на газовому ринку.

Проти будівництва газопроводу виступають Польща, країни Балтії та Україна, оскільки Nord Stream 2 збільшить постачання газу безпосередньо з Росії до Німеччини та зробить європейський енергетичний ринок ще більше залежним від Москви. У консорціумі стверджують, що будівництво газопроводу почнеться згідно з планом вже цьогоріч. Газогін мають намір закінчити до кінця 2019 року.