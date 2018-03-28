Звинуваченого у домаганнях президента Американської кіноакадемії виправдали

З Джона Бейлі були зняті усі висунуті звинувачення.

Президента кіноакадемії США Джона Бейлі, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, після детального вивчення справи виправдали.

Читайте такожГолову Американської кіноакадемії звинуватили в домаганнях

Комітет адміністрації Академії ретельно розглянув усі обвинувачення проти Бейлі, його відповідь та підтверджувальні заяви обох сторін та не знайшов ні в одному з випадків, названих домаганнями, нічого негідного, повідомляє DeadLine.

"Комітет одноголосно ухвалив, що жодних подальших дій з цього питання не потрібно. Висновки і рекомендації комітету були доведені до відома комісії, яка схвалила їх. Джон Бейлі залишається президентом Академії. Кіноакадемія дуже серйозно поставилася до претензій і була поінформована про права як позивача, так і обвинуваченого, включаючи консультації з зовнішнім адвокатом, якмй має досвід в подібних питаннях", - заявили в адміністрації.

Варто зауважити, що минулого тижня Бейлі відправив лист своїм співробітникам, заперечуючи твердження. "Я, як стверджується, намагався торкнутися жінки неналежним чином, поки ми обоє їхали в транспортному фургоні на знімальний майданчик, але цього не було", - зауважив Бейлі.

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік, через звинувачення у зґвалтуванні наразі перебуває під слідством.