Сім'я поп-легенди Прінса "знайшла" винних у його смерті
16:30, 24 квітня 2018Світ
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Раніше повідомлялося, що в США не змогли знайти винних у смерті Прінса. Співак помер 21 квітня 2016 року.
REUTERS
Сім'я американського співака Прінса подала до суду на лікарню Іллінойсу, де артист лікувався за тиждень до своєї смерті.
Про це інформує Star Tribune. На думку спадкоємців співака, при надання йому допомоги були порушені необхідні стандарти. Літак Прінса екстрено сів в аеропорту Іллінойсу. Співак потребував допомоги через передозування опіатами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США не змогли знайти винних у смерті Прінса. Співак помер 21 квітня 2016 року.
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