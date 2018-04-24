Сім'я поп-легенди Прінса "знайшла" винних у його смерті

16:30, 24 квітня 2018
Світ
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REUTERS

Про це інформує Star Tribune. На думку спадкоємців співака, при надання йому допомоги були порушені необхідні стандарти. Літак Прінса екстрено сів в аеропорту Іллінойсу. Співак потребував допомоги через передозування опіатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США не змогли знайти винних у смерті Прінса. Співак помер 21 квітня 2016 року.

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Теги: #співак#барабанщик Прінса