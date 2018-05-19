Україна долучилася до привітань з одруженням принца Гаррі та Меган Маркл

21:53, 19 травня 2018
Світ
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Принц Гаррі і Меган Маркл \ REUTERS

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Українське дипломатичне представництво розмістило у Twitter вітальну листівку, на якій розміщена фотографія молодят.

«Бажаємо королівському подружжю всього найкращого і багато років щастя та кохання», – йдеться у вітанні.

Як відомо, нову сімейну пару вже привітати світові політики.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, інші британські політики, а також посол США у Великій Британії привітали Гаррі та Меган у соціальних мережах.

«Мої найкращі побажання принцу Гаррі і Меган Маркл в день їхнього весілля. Чудового дня всім, хто приєднається до національного торжества під час народних гулянь та інших заходів», - зазначила Мей.

Як повідомляв УНІАН, в суботу британський принц Гаррі одружився з актрисою Меган Маркл. Весільна церемонія відбулася в церкві Святого Георга у Віндзорі.

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Теги: #Україна#весілля#принц Гаррі і актриса Меган Маркл